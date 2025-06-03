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Вода уже тёплая, но купаться нельзя: какие водоёмы несут опасность летом

Правда ТВ

Летние купания — удовольствие, которое любят почти все. Но вода может быть опасной. Врач-эксперт Ольга Уланкина рассказала порталу Life. ru, когда и где лучше купаться.

Оптимальная температура воды — от 18 до 22 градусов. Раньше — риск переохлаждения. Особенно если организм ещё не привык.

Важно выбирать только проверенные и разрешённые водоёмы. В других могут быть бактерии, паразиты и опасное дно. Камни, стекло, коряги, перепады глубины — всё это может закончиться травмой. А спасателей там может и не быть.

Особую угрозу несут пруды и озёра, где водятся утки. Их помёт загрязняет воду, а в нём — кишечная палочка, сальмонелла и другие опасные микробы.

Не стоит купаться сразу после дождя, рядом с заводами, свалками и полями. Там часто бывает химия, нефтепродукты, тяжёлые металлы.

Лучшие варианты — официальные пляжи, бассейны, чистые реки с течением и, конечно, море.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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