На Украине пригрозили: удары по российским базам — не разовая акция

1:14 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Украинская операция "Паутина" может повториться. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в интервью France 24.

По его словам, Киев будет и дальше наносить удары по российской военной инфраструктуре.

"Это не просто эпизод, это может повториться. Мы продолжаем упорно работать. Вы уже можете видеть результаты в Черном море, и мы освобождаем наше воздушное пространство от российских бомбардировщиков", — сказал Шмыгаль.

Он добавил, что другого выхода у Украины нет, кроме как уничтожать российский военный потенциал.

1 июня Киев провёл крупную атаку на пять российских аэродромов. Удары пришлись по объектам в Иркутской, Рязанской, Мурманской, Амурской и Ивановской областях.

Это первая атака на Сибирь с начала конфликта. По данным СМИ, СБУ готовила операцию более полутора лет. На территории России были заранее спрятаны 117 FPV-дронов — их замаскировали под хозяйственные постройки. После активации дроны ударили по стратегическим самолетам, в том числе по Ту-95 и А-50.

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