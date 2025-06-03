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Банки начали резкое снижение ставок: что произойдёт с вкладами уже в июне

1:08
Правда ТВ

Сразу четыре крупных российских банка снизили ставки по вкладам. Об этом сообщает РБК.

С 29 мая Т-банк уменьшил проценты по депозитам без пополнения на срок до 17 месяцев — снижение составило до одного процентного пункта.

Совкомбанк 30 мая вовсе убрал трёхлетний вклад "Гибкий" со ставкой 22%. Теперь максимум — 19,7% годовых, и то по трёхмесячному вкладу.

Газпромбанк сократил ставки по вкладам "Новые деньги", "В Плюсе" и "В Балансе" — правда, пока только на коротких сроках и всего на 0,2-0,3 процентных пункта.

Альфа-банк пересмотрел все свои предложения до одного года — и тоже в сторону уменьшения.

Это происходит на фоне ожиданий снижения ключевой ставки Центробанком. Заседание уже 6 июня. Эксперты считают, что ставка может упасть до 20-20,75%, а может и остаться на уровне 21%.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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