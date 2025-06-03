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Вложил 100 тысяч — получил 1,9 миллиона: неожиданный сценарий для терпеливых инвесторов

1:12
Правда ТВ

Есть сто тысяч? Тогда стоит подумать, что с ними делать. Эксперт проекта Минфина Алексей Родин объяснил агентству "Прайм", как выбрать стратегию вложений.

Первый вариант — создать финансовую подушку. Тогда главное — надёжность и доступ к деньгам. Подойдут вклад или фонд денежного рынка. Доход — до 23 тысяч рублей в год.

Второй путь — накопить на крупную покупку, например, на первый взнос по ипотеке. Тут уже можно добавить ОФЗ. Если повезёт со ставками, сумма может вырасти почти до 180 тысяч.

А если деньги не понадобятся лет 20 — можно составить пассивный инвестиционный портфель. Например: 70% акций, 20% облигаций, 5% золота и 5% недвижимости. Такая смесь может дать 14% годовых. Через 20 лет это уже 1,37 миллиона.

Для опытных инвесторов — вложения в госбумаги на кризисе с переходом к индексам. В идеале — до 1,9 миллиона рублей.

Но Родин предупреждает — это не рекомендации, а примеры.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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