Тюремная лирика: Михаил Ефремов и Дарья Белоусова закрутили роман в колонии

0:54 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Заслуженный артист РФ Михаил Ефремов закрутил роман с артисткой Дарьей Белоусовой во время пребывания в исправительной колонии.

По данным Life, ссылающейся на SHOT, Белоусова навещала Ефремова, проведя с ним трое суток в специальном помещении для длительных свиданий.

Эта комната оборудована всем необходимым для комфортного времяпрепровождения. Встреча состоялась незадолго до рассмотрения вопроса об условно-досрочном освобождении актёра.

Сообщается, что пара оставила автограф соседу по спецблоку. Слухи о романе Ефремова и Белоусовой возникли ещё в 2020 году, когда актриса снимала жильё в Казарменном переулке.

Именно оттуда Ефремова забирали на допросы. По словам хозяйки квартиры, они часто проводили время вместе с распитием спиртного.

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