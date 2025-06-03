Погасли улицы и школы: что известно о мощном отключении света в Запорожской области

0:56 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Масштабная авария в Запорожской области. После удара украинских дронов без электричества остались 457 населённых пунктов. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

По его словам, отключение затронуло более 600 тысяч абонентов. Пострадали не только дома, но и социальные объекты. Их подключили к резервным источникам питания. На месте работают генераторы, спасатели и энергетики.

Балицкий провёл экстренное совещание. Он заявил, что пожарные быстро потушили возгорания, а восстановительные работы уже начались.

Глава региона призвал людей сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам. Он подчеркнул: "Трудности, вызванные атакой укронацистского режима, будут ощущаться какое-то время, но все задачи будут выполнены".

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