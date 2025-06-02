Бот просит СМС-код? Срочно закрывайте — началась новая волна краж

0:50 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

В мессенджерах появились новые мошенники — теперь это боты. Как рассказал IT-эксперт Иван Дегтярев, мошенники создают автоматических помощников, которые копируют стиль банков, маркетплейсов и даже госорганов.

Схема проста: бот якобы находит "подозрительные действия" и просит ввести личные данные, карту и СМС-код. Всё это используется для кражи денег.

Другие боты притворяются службой доставки или онлайн-магазином. Просят ввести карту, чтобы получить перевод, компенсацию или выигрыш.

Эксперт предупреждает: не вводите никаких данных и кодов, если сомневаетесь. Банк никогда не просит ввести СМС-код через бота. Лучше закрыть окно и пожаловаться на мошенника.

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