Бот просит СМС-код? Срочно закрывайте — началась новая волна краж

В мессенджерах появились новые мошенники — теперь это боты. Как рассказал IT-эксперт Иван Дегтярев, мошенники создают автоматических помощников, которые копируют стиль банков, маркетплейсов и даже госорганов.
Схема проста: бот якобы находит "подозрительные действия" и просит ввести личные данные, карту и СМС-код. Всё это используется для кражи денег.
Другие боты притворяются службой доставки или онлайн-магазином. Просят ввести карту, чтобы получить перевод, компенсацию или выигрыш.
Эксперт предупреждает: не вводите никаких данных и кодов, если сомневаетесь. Банк никогда не просит ввести СМС-код через бота. Лучше закрыть окно и пожаловаться на мошенника.
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