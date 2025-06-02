Покупка машины через интернет под угрозой: ФАС может всё запретить

ФАС может запретить прямые онлайн-продажи автомобилей в России. Об этом пишут "Ведомости".

С инициативой выступила ассоциация "Российские автодилеры".

Речь идёт о схеме, при которой машина продаётся напрямую — от завода к покупателю.

Дилеры считают, что такой подход подрывает конкуренцию и не защищает потребителя.

Запрет может коснуться предложений из проекта национального плана по развитию конкуренции — в нём хотели разрешить до 5% таких продаж к 2026 году.

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