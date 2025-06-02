Опасный вирус в Турции: Роспотребнадзор взял ситуацию под контроль

Вирус Коксаки не проник в Россию. Об этом сообщает Роспотребнадзор. Ранее в Сети появилась информация, что на юге Турции заразились 15 туристов из Москвы, в том числе дети.

Роспотребнадзор уже запросил официальные данные у Минздрава Турции.

Ведомства договорились оперативно обмениваться информацией.

Россиян просят соблюдать гигиену: мыть руки, пить только кипячёную или бутилированную воду и не забывать о чистке овощей и фруктов.

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