Почти 9 тысяч в месяц: мигрантам в Москве выставили новое обязательство

Мигранты, работающие в Москве и Подмосковье по патенту, теперь обязаны ежемесячно платить почти 9 тысяч рублей.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД, с 1 января сумма авансового платежа составляет 8900 рублей.
Если платёж просрочен — патент аннулируют.
Патент даёт право на временное трудоустройство без визы. Его выдают от одного до 12 месяцев. Продлевать можно, но не более года с момента оформления.
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