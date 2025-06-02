Почти 9 тысяч в месяц: мигрантам в Москве выставили новое обязательство

0:33 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Мигранты, работающие в Москве и Подмосковье по патенту, теперь обязаны ежемесячно платить почти 9 тысяч рублей.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД, с 1 января сумма авансового платежа составляет 8900 рублей.

Если платёж просрочен — патент аннулируют.

Патент даёт право на временное трудоустройство без визы. Его выдают от одного до 12 месяцев. Продлевать можно, но не более года с момента оформления.

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