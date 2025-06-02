Ваша квартира под угрозой: что может отнять жильё, даже если оно единственное

Адвокат Наталья Гусева рассказала, по каким причинам можно потерять жильё. Таких причин всего три, но каждая — серьёзная. Первая — долги. Даже единственную квартиру могут отобрать, если суд признает её "роскошной". Тогда кредиторы обязаны купить должнику жильё по соцнормам.

Если квартира в залоге по кредиту — её тоже могут забрать, если долг не возвращён.

Вторая причина — квартира выбыла из владения прошлого собственника против его воли. Например, из-за подделки документов. Даже добросовестный покупатель рискует её потерять.

И третья — если сделка с жильём признана недействительной. Из-за обмана, давления или юридических ошибок.

Юрист советует тщательно проверять документы и контрагентов, и, конечно, не накапливать долги.

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