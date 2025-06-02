Украина зафиксировала границы: переговоры с Россией начнутся с горячей линии

0:32 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Украинская делегация предлагает использовать нынешнюю линию фронта как основу для переговоров с Россией. Об этом сообщает Reuters. Документ с позициями Киева уже попал в прессу.

Также Украина требует 30-дневного прекращения огня, обмена военнопленными и личной встречи Владимира Зеленского с Владимиром Путиным.

Переговоры пройдут в Стамбуле под председательством главы МИД Турции Хакана Фидана. Старт намечен на 13:00 по московскому времени

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.