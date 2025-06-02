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Украина зафиксировала границы: переговоры с Россией начнутся с горячей линии

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Правда ТВ

Украинская делегация предлагает использовать нынешнюю линию фронта как основу для переговоров с Россией. Об этом сообщает Reuters. Документ с позициями Киева уже попал в прессу.

Также Украина требует 30-дневного прекращения огня, обмена военнопленными и личной встречи Владимира Зеленского с Владимиром Путиным.

Переговоры пройдут в Стамбуле под председательством главы МИД Турции Хакана Фидана. Старт намечен на 13:00 по московскому времени

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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