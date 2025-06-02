Украина зафиксировала границы: переговоры с Россией начнутся с горячей линии

Украинская делегация предлагает использовать нынешнюю линию фронта как основу для переговоров с Россией. Об этом сообщает Reuters. Документ с позициями Киева уже попал в прессу.
Также Украина требует 30-дневного прекращения огня, обмена военнопленными и личной встречи Владимира Зеленского с Владимиром Путиным.
Переговоры пройдут в Стамбуле под председательством главы МИД Турции Хакана Фидана. Старт намечен на 13:00 по московскому времени
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