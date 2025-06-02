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Мигрантка из Подмосковья подаёт в суд: хочет вернуть роскошный сертификат на 24 миллиона

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Правда ТВ

Мигрантка из Подмосковья Тахмина Самадова хочет вернуть жилищный сертификат на 24 миллиона рублей. Она подала в суд на администрацию Мытищ. Об этом сообщает Telegram-канал "Бладсикер 2.0".

Дело действительно заведено. Как стало известно, первое заседание назначено на 7 июля.

В начале года имя Самадовой оказалось в центре скандала. Её сертификат на жильё вызвал резкую реакцию у местных жителей и активистов.

Позже выяснилось, что члены её семьи ранее были судимы за наркотики.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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