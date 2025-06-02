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"Пустота, боль, грусть": Киркоров вышел на связь после затяжного молчания

Правда ТВ

Филипп Киркоров вышел на связь после долгого молчания.

Поп-король не стал рассказывать о самочувствии, а посвятил пост памяти отцу. 2 июня Бедросу Киркорову могло бы исполниться 93 года.

"Пустота. Грусть. Боль. Папа…", — коротко написал артист.

Напомним, Бедрос Киркоров ушёл из жизни в марте. Филипп тяжело переживает потерю.

Недавно он попал в больницу с осложнением после ожога. У артиста диабет — заживление шло трудно.

Представители Киркорова уверяют: с ним всё в порядке, но ему нужно больше времени для восстановления.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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