Вейпы под ударом: в России готовят радикальный запрет

0:27 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Глава Минпромторга Антон Алиханов выступил за полный запрет вейпов в России. На форуме "Неделя российского ритейла" он заявил — продукция сомнительная и явно вредная.

Алиханов отметил: сам он не врач, но как многодетный отец видит, на кого нацелены вейпы и как они рекламируются.

По его словам, возрастные ограничения не спасают. А влияние на здоровье может быть серьёзным.

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