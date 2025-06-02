Вейпы под ударом: в России готовят радикальный запрет

Глава Минпромторга Антон Алиханов выступил за полный запрет вейпов в России. На форуме "Неделя российского ритейла" он заявил — продукция сомнительная и явно вредная.
Алиханов отметил: сам он не врач, но как многодетный отец видит, на кого нацелены вейпы и как они рекламируются.
По его словам, возрастные ограничения не спасают. А влияние на здоровье может быть серьёзным.
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