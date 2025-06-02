Кислород на Земле исчезнет: учёные предсказали конец биосферы

На Земле исчезнет кислород. Об этом предупреждают учёные.
Журнал Nature Geoscience пишет: из-за роста солнечной радиации через пару миллионов лет разрушится углекислый газ.
Фотосинтез остановится. Организмы, производящие кислород, вымрут.
Атмосфера Земли станет непригодной для жизни. Учёные смоделировали этот процесс и называют его необратимым.
Это открытие поможет понять будущее планеты. И даст шанс заранее искать жизнь на других мирах.
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