Кислород на Земле исчезнет: учёные предсказали конец биосферы

0:35 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

На Земле исчезнет кислород. Об этом предупреждают учёные.

Журнал Nature Geoscience пишет: из-за роста солнечной радиации через пару миллионов лет разрушится углекислый газ.

Фотосинтез остановится. Организмы, производящие кислород, вымрут.

Атмосфера Земли станет непригодной для жизни. Учёные смоделировали этот процесс и называют его необратимым.

Это открытие поможет понять будущее планеты. И даст шанс заранее искать жизнь на других мирах.

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