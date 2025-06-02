Не свадьба, а сделка века: Безос прописал каждую деталь отношений

0:38 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Джефф Безос снова готовится к свадьбе. И на этот раз — с брачным контрактом.

Как пишет Hello Magazine, миллиардер и основатель Amazon оформляет документ перед женитьбой на Лорен Санчес.

Контракт готовят уже несколько месяцев. Безос хочет защитить активы Amazon, космической Blue Origin и недвижимость в 10 странах.

После развода с Маккензи Скотт, который обошёлся ему в миллиарды, Безос не рискует. Тогда у пары не было соглашения.

Свадьба с Санчес состоится уже в июне. По слухам — в Венеции.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.