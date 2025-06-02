Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Не свадьба, а сделка века: Безос прописал каждую деталь отношений

0:38
Правда ТВ

Джефф Безос снова готовится к свадьбе. И на этот раз — с брачным контрактом.

Как пишет Hello Magazine, миллиардер и основатель Amazon оформляет документ перед женитьбой на Лорен Санчес.

Контракт готовят уже несколько месяцев. Безос хочет защитить активы Amazon, космической Blue Origin и недвижимость в 10 странах.

После развода с Маккензи Скотт, который обошёлся ему в миллиарды, Безос не рискует. Тогда у пары не было соглашения.

Свадьба с Санчес состоится уже в июне. По слухам — в Венеции.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Новости Все >
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.