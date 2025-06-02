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Рекордные 21% уходят в прошлое: ЦБ намекает на снижение ставки

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Правда ТВ

Центробанк России готов снизить ключевую ставку. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на чиновников, знакомых с обсуждением.
Сейчас ставка — 21% годовых. Такой уровень держится с октября.

Причина возможного снижения — падение спроса на кредиты и замедление экономики. Особенно страдают отрасли вне ВПК.

Министр финансов Антон Силуанов намекал на снижение. Он отметил — инфляция начала замедляться.

Но глава ЦБ Эльвира Набиуллина пока не исключает даже повышения.

По словам аналитиков, перед регулятором сложный выбор — рецессия или рост цен.

Решение примут на заседании в июне.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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