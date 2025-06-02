Рекордные 21% уходят в прошлое: ЦБ намекает на снижение ставки

0:44 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Центробанк России готов снизить ключевую ставку. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на чиновников, знакомых с обсуждением.

Сейчас ставка — 21% годовых. Такой уровень держится с октября.

Причина возможного снижения — падение спроса на кредиты и замедление экономики. Особенно страдают отрасли вне ВПК.

Министр финансов Антон Силуанов намекал на снижение. Он отметил — инфляция начала замедляться.

Но глава ЦБ Эльвира Набиуллина пока не исключает даже повышения.

По словам аналитиков, перед регулятором сложный выбор — рецессия или рост цен.

Решение примут на заседании в июне.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.