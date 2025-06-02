Рекордные 21% уходят в прошлое: ЦБ намекает на снижение ставки

Центробанк России готов снизить ключевую ставку. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на чиновников, знакомых с обсуждением.
Сейчас ставка — 21% годовых. Такой уровень держится с октября.
Причина возможного снижения — падение спроса на кредиты и замедление экономики. Особенно страдают отрасли вне ВПК.
Министр финансов Антон Силуанов намекал на снижение. Он отметил — инфляция начала замедляться.
Но глава ЦБ Эльвира Набиуллина пока не исключает даже повышения.
По словам аналитиков, перед регулятором сложный выбор — рецессия или рост цен.
Решение примут на заседании в июне.
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