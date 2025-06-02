Фура с дронами взорвалась в Амурской области: трасса закрыта на второй день

0:46 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

На трассе Чита — Хабаровск в Амурской области — ЧП. Взорвался грузовик с украинскими беспилотниками.

Как пишет Telegram-канал Amur Mash, фура сгорела. Водителя спасти не удалось.

Из-за взрыва перекрыт участок дороги в Серышевском округе — с 1428 по 1439 километр. Уже второй день проезд невозможен.

Водителям рекомендуют искать объезд. Полиция работает на месте.

По данным СМИ, грузовик не доехал до точки назначения. Что именно стало причиной взрыва — выясняется.

Ранее в России зафиксировали массовые атаки дронов, впервые под удар попала Сибирь.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.