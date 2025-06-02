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Фура с дронами взорвалась в Амурской области: трасса закрыта на второй день

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Правда ТВ

На трассе Чита — Хабаровск в Амурской области — ЧП. Взорвался грузовик с украинскими беспилотниками.

Как пишет Telegram-канал Amur Mash, фура сгорела. Водителя спасти не удалось.

Из-за взрыва перекрыт участок дороги в Серышевском округе — с 1428 по 1439 километр. Уже второй день проезд невозможен.

Водителям рекомендуют искать объезд. Полиция работает на месте.

По данным СМИ, грузовик не доехал до точки назначения. Что именно стало причиной взрыва — выясняется.

Ранее в России зафиксировали массовые атаки дронов, впервые под удар попала Сибирь.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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