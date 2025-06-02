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Жару не переживёте: россиянкам советуют отказаться от нижнего белья — но не всем

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Правда ТВ

Летом нижнее бельё может не только мешать, но и вредить. Об этом Life рассказала дерматолог Кристина Радина. По её словам, особенно опасны стринги. Они натирают кожу и могут переносить инфекции. Это повышает риск цистита и молочницы.

Лучше носить хлопковые трусы и менять их каждый день. А ещё отказаться от ежедневных прокладок.

Врач допускает — можно вообще не надевать бельё. Особенно если на вас лёгкая, не синтетическая одежда.

Но есть нюансы. Без белья комфортно не всем. Женщинам с пышной грудью или воспалениями отказываться от него не стоит.

Главное — соблюдать гигиену и не забывать, что одежда должна быть удобной и подходящей для улицы.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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