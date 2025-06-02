Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Стеклянная вода и десерты — новый "ГОСТ" защиты диплома в российских вузах

0:40
Правда ТВ

Диплом — это не главное. Всё чаще студенты по всей России жалуются: без фуршета не сдать на отлично. SHOT пишет, что выпускникам приходят списки с закусками. В них — канапе, элитные сыры, десерты и даже алкоголь.

Фуршет вроде как добровольный. Но прошлые выпускники предупреждают — без угощений можно остаться с тройкой.

В некоторых вузах советуют подавать воду только в стекле и обязательно украшать столы цветами.

Кейтеринговые компании уже предлагают услуги "под защиту" — с официантами и аниматорами. Всё, чтобы комиссия осталась довольна.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Новости Все >
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.