Стеклянная вода и десерты — новый "ГОСТ" защиты диплома в российских вузах

0:40 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Диплом — это не главное. Всё чаще студенты по всей России жалуются: без фуршета не сдать на отлично. SHOT пишет, что выпускникам приходят списки с закусками. В них — канапе, элитные сыры, десерты и даже алкоголь.

Фуршет вроде как добровольный. Но прошлые выпускники предупреждают — без угощений можно остаться с тройкой.

В некоторых вузах советуют подавать воду только в стекле и обязательно украшать столы цветами.

Кейтеринговые компании уже предлагают услуги "под защиту" — с официантами и аниматорами. Всё, чтобы комиссия осталась довольна.

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