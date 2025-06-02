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Цветы-убийцы растут у дачи: эти 10 растений лучше знать в лицо

Правда ТВ

Даже обычная прогулка по лесу или отдых на даче может закончиться бедой. Врач-инфекционист Владимир Неронов рассказал Life, какие десять растений в России смертельно опасны.

В их числе — болиголов пятнистый. Его стебли дети часто используют как дудочки. Это может закончиться параличом и остановкой дыхания.

Борщевик Сосновского вызывает ожоги от прикосновения. Особенно на солнце.

Опасны и декоративные растения. Например, клещевина или белладонна. Их ягоды смертельно ядовиты.

Даже ландыш майский может вызвать сильнейшее отравление — судороги, галлюцинации, сбой в работе сердца.

Неронов призывает: не трогайте неизвестные растения. А детей заранее предупреждайте — это может спасти жизнь.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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