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Байконур готовят к взлёту: перед пуском "Союза-5" в городе началась особая подготовка

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Правда ТВ

Байконур готовится к большому событию. В конце декабря с космодрома планируется первый запуск ракеты "Союз-5".

Как рассказал ТАСС глава администрации города Константин Бусыгин, основная задача Байконура — обеспечить подачу воды и электроэнергии.

Особое внимание — дорогам. В декабре в регионе может быть всё: снегопад, оттепель, гололёд.

Ожидается приезд большого числа гостей. Город обещает быть готов.

Ранее стало известно, что для испытаний ракеты создадут российско-казахстанскую комиссию. А первый образец уже отправлен на тесты.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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