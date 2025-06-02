Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Ставки по вкладам падают: россияне массово разворачиваются от банков

0:48
Правда ТВ

Доцент Николай Кузнецов из Госуниверситета управления рассказал, что россияне всё меньше несут деньги в банки. Причина — снижение ставок.

В начале года средняя ставка по вкладам упала с 21,5 до 19,5 процента. Приток средств резко замедлился.

Люди пока не забирают старые деньги, но и новые не кладут.

Кузнецов считает: если ставка дойдет до 14-15 процентов, активные вкладчики переведут деньги в акции или начнут тратить. Остальные просто подождут.

Ранее в Госдуме предложили освободить проценты по трехлетним вкладам от НДФЛ. Эту идею озвучил депутат Анатолий Аксаков.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Новости Все >
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.