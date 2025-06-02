Ставки по вкладам падают: россияне массово разворачиваются от банков

0:48 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Доцент Николай Кузнецов из Госуниверситета управления рассказал, что россияне всё меньше несут деньги в банки. Причина — снижение ставок.

В начале года средняя ставка по вкладам упала с 21,5 до 19,5 процента. Приток средств резко замедлился.

Люди пока не забирают старые деньги, но и новые не кладут.

Кузнецов считает: если ставка дойдет до 14-15 процентов, активные вкладчики переведут деньги в акции или начнут тратить. Остальные просто подождут.

Ранее в Госдуме предложили освободить проценты по трехлетним вкладам от НДФЛ. Эту идею озвучил депутат Анатолий Аксаков.

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