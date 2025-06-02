Трамп намекнул на клона Байдена: публикация в Truth Social взорвала Сеть

0:42 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Президент США Дональд Трамп снова удивил. Он репостнул в Truth Social теорию заговора о том, что Джо Байдена больше не существует.

В оригинальной публикации утверждается: "Нет никакого Джо Байдена — казненного в 2020 году. Клоны, двойники и роботы — вот кого вы видите".

Сам Трамп никак это не прокомментировал.

Ранее конгрессмен Ронни Джексон, бывший врач Трампа, заявил, что окружение Байдена знало о его плохом состоянии еще в 2019 году.

Также сообщалось, что у Байдена диагностировали агрессивный рак простаты.