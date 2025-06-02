Пхеньян взорвался из-за доклада о России: КНДР пригрозила Западу серьёзными последствиями

МИД КНДР сделал громкое заявление. В Пхеньяне обвинили международную мониторинговую группу по санкциям в провокации. Всё из-за доклада о сотрудничестве с Россией.

2 июня агентство ЦТАК распространило официальную позицию. Власти КНДР считают, что доклад — фальшивка. А сама группа, по их словам, действует без легитимных оснований.

"Мы выражаем серьёзную озабоченность… и строго предупреждаем о последствиях", — говорится в заявлении.

Пхеньян напомнил, что США и их союзники не имеют полномочий оценивать отношения между независимыми странами.

Ранее The New York Times писала, что Россия якобы помогает КНДР с модернизацией армии, несмотря на санкции.

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