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Пхеньян взорвался из-за доклада о России: КНДР пригрозила Западу серьёзными последствиями

Правда ТВ

МИД КНДР сделал громкое заявление. В Пхеньяне обвинили международную мониторинговую группу по санкциям в провокации. Всё из-за доклада о сотрудничестве с Россией.

2 июня агентство ЦТАК распространило официальную позицию. Власти КНДР считают, что доклад — фальшивка. А сама группа, по их словам, действует без легитимных оснований.

"Мы выражаем серьёзную озабоченность… и строго предупреждаем о последствиях", — говорится в заявлении.

Пхеньян напомнил, что США и их союзники не имеют полномочий оценивать отношения между независимыми странами.

Ранее The New York Times писала, что Россия якобы помогает КНДР с модернизацией армии, несмотря на санкции.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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