Без жертв, но с огнём: что пострадало в атаках на российские аэродромы

0:35 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Минобороны России сообщает об атаке на аэродромы. В ночь на воскресенье дроны ударили по пяти регионам — Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областям.

Особенно пострадали аэродромы в Мурманске и Иркутске. Там загорелась техника. По данным Минобороны, огонь уже потушили. Жертв среди военных и гражданских нет.

В ведомстве заявили, что атаки были совершены с территории, находящейся рядом с объектами. Использовались FPV-дроны.

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