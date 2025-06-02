Без жертв, но с огнём: что пострадало в атаках на российские аэродромы

Минобороны России сообщает об атаке на аэродромы. В ночь на воскресенье дроны ударили по пяти регионам — Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областям.
Особенно пострадали аэродромы в Мурманске и Иркутске. Там загорелась техника. По данным Минобороны, огонь уже потушили. Жертв среди военных и гражданских нет.
В ведомстве заявили, что атаки были совершены с территории, находящейся рядом с объектами. Использовались FPV-дроны.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.