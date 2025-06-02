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Без жертв, но с огнём: что пострадало в атаках на российские аэродромы

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Правда ТВ

Минобороны России сообщает об атаке на аэродромы. В ночь на воскресенье дроны ударили по пяти регионам — Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областям.

Особенно пострадали аэродромы в Мурманске и Иркутске. Там загорелась техника. По данным Минобороны, огонь уже потушили. Жертв среди военных и гражданских нет.

В ведомстве заявили, что атаки были совершены с территории, находящейся рядом с объектами. Использовались FPV-дроны.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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