Мост рухнул прямо на поезд: США отреагировали на трагедию в Брянской области

0:52 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

После трагедии в Брянской и Курской областях госсекретарь США Марко Рубио позвонил Сергею Лаврову. Он выразил соболезнования по поводу погибших мирных жителей. Об этом сообщает российский МИД.

В ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области рухнул мост. Он обрушился прямо на проходящий поезд. Поезд №86 Климов — Москва сошел с рельсов. Семь человек погибли. Более 70 получили травмы. Губернатор Александр Богомаз сообщил: мост подорвали.

А в Курской области в тот же день рухнул еще один мост — на трассе Тросна-Калиновка. Это произошло во время движения грузового локомотива. Несколько работников поездной бригады пострадали. Их состояние уточняется.

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