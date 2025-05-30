Сын Заворотнюк Майкл Стрюков неузнаваемо изменился в годовщину смерти матери

Сын Анастасии Заворотнюк Майкл Стрюков посетил могилу матери в четвёртую годовщину её смерти в сопровождении сестры Анны.
Пользователи Сети не сразу узнали 24-летнего юношу: за два года он значительно прибавил в весе, изменившись до неузнаваемости.
Ранее Майкл выделялся длинными волосами и худощавым телосложением, теперь же его внешность кардинально преобразилась.
Молодой человек, окончивший МГИМО, пока не женат и не имеет детей. Подробности его текущей жизни и рода занятий неизвестны.
Напомним, Заворотнюк скончалась после тяжёлой болезни в мае 2024 года. Старшая дочь Анна, недавно ставшая матерью, также почтила память актрисы.
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