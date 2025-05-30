Михаил Ефремов подписал контракт на 13 млн рублей после освобождения из колонии

0:54 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Михаил Ефремов, освободившийся из белгородской колонии 9 апреля, подписал контракт на главную роль в новом фильме.

Сумма сделки составила 13 миллионов рублей, сообщает Mash. По данным канала, актёр уже получил аванс в размере 3,5-4 млн рублей.

Съёмки стартуют в конце августа в Москве, а завершатся в Беларуси. В настоящее время Ефремов сосредоточен на восстановлении здоровья и адаптации после заключения — близкие подтверждают, что реабилитацию он планировал заранее.

Напомним, артист отбывал наказание за смертельное ДТП в Москве, освободившись досрочно после 4,5 лет колонии. Его возвращение в профессию стало одним из самых обсуждаемых событий в кинокругах.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.