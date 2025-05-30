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Михаил Ефремов подписал контракт на 13 млн рублей после освобождения из колонии

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Правда ТВ

Михаил Ефремов, освободившийся из белгородской колонии 9 апреля, подписал контракт на главную роль в новом фильме.

Сумма сделки составила 13 миллионов рублей, сообщает Mash. По данным канала, актёр уже получил аванс в размере 3,5-4 млн рублей.

Съёмки стартуют в конце августа в Москве, а завершатся в Беларуси. В настоящее время Ефремов сосредоточен на восстановлении здоровья и адаптации после заключения — близкие подтверждают, что реабилитацию он планировал заранее.

Напомним, артист отбывал наказание за смертельное ДТП в Москве, освободившись досрочно после 4,5 лет колонии. Его возвращение в профессию стало одним из самых обсуждаемых событий в кинокругах.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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