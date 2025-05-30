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Дико востребованный за границей: Шац* вступился за сбежавшего из РФ Галкина*

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Правда ТВ

Юморист Михаил Шац* (внесён Минюстом РФ в реестр иноагентов) публично защитил коллегу Максима Галкина* (также признан иноагентом).

В интервью Ирине Петровской на YouTube Шац назвал смешными сообщения о финансовых проблемах сбежавшего из РФ юмориста и нехватке концертных площадок.

"Он дико востребованный! Кажется, даже в России у него не было такой популярности. Максим собирает залы там, где их физически нет", - заявил комик.

Шац подчеркнул, что ложные новости об эмигрантах ранят его, усугубляя раскол между уехавшими и оставшимися. При этом юморист выразил надежду на появление новых форматов, которые смогут "соединить этих людей".

Отметим, что Галкин с семьей переехал из России в 2022 году после признания иноагентом.

* – физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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