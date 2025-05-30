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Фронт рушится — заговорили о мире: в Крыму раскрыли мотивы Киева

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Правда ТВ

Киев говорит о мире, потому что боится обвала фронта. Такое мнение высказал глава парламента Крыма Владимир Константинов в интервью РИА Новости.

По его словам, заявление Владимира Зеленского о готовности к переговорам с Россией — лишь прикрытие. На деле, считает Константинов, у украинской стороны не хватает ресурсов и солдат, чтобы удерживать фронт.

Он добавил: несмотря на заявления о мире, Киев продолжает атаковать российские регионы с помощью беспилотников. А это — прямое попрание условий для переговоров.

Ранее стало известно, что 28 мая главы делегаций России и Украины — Владимир Мединский и Рустем Умеров — обсудили место и дату встречи. Москва готова к новому раунду переговоров 2 июня в Стамбуле. Эту информацию подтвердил глава МИД РФ Сергей Лавров.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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