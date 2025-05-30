Меган Маркл призналась в чувстве вины за успех

1:00 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

В финале подкаста Confessions of a Female Founder Меган Маркл откровенно поговорила с создательницей Spanx Сарой Блейкли.

Герцогиня призналась, что с детства испытывала чувство вины за финансовые достижения.

"Женщин отговаривают говорить о деньгах. У многих возникает вина даже при успехе", - отметила супруга принца Гарри.

Она отметила, что для старта бизнеса ошибочно считают обязательными Гарвард или миллионы.

Маркл также поделилась новостями о своем бренде As Ever: первая коллекция разошлась за 45 минут. Сейчас она берет паузу для переосмысления проекта, а в 2026 году представит новую линейку.

В личных откровениях герцогиня рассказала о "маминых буднях": сын Арчи теряет зубы, заставляя её примерять роль зубной феи. "После бессонной ночи чувствую себя сильнее как основатель и мать", — добавила Меган.

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