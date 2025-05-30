Окрошка дешевле на квасе: россиянам показали, как срезать лишние расходы

0:51 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

30 мая в России отмечают День окрошки. И в этот праздник эксперты рассказали, как можно сэкономить на любимом летнем блюде.

По данным сервиса "Пакет" от Х5, окрошка на квасе в этом году обойдётся россиянам дешевле — 87 рублей за порцию. А вот если использовать кефир, то цена подрастёт до 92 рублей.

Разница в пять рублей — за счёт заправки. Полтора стакана кваса стоят около 26 рублей, кефир — уже 31. При этом остальные ингредиенты в расчёте одинаковы: картошка, редис, зелёный лук, яйца, солёные огурцы и варёная колбаса.

Аналитики уверены: выбирая квас, можно не только сохранить классический вкус окрошки, но и немного разгрузить семейный бюджет.

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