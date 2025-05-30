Пять дней в году — без капли: в России могут ввести дни трезвости по образцу Белоруссии

1:14 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

В России могут появиться "дни трезвости" — даты, когда продажа алкоголя будет запрещена. С инициативой выступила общественная организация "Зов народа". Обращение уже направлено в Минздрав и Госдуму.

Предлагается запретить реализацию спиртного 25 мая — в День последнего звонка, 28 июня — в школьные выпускные, 8 июля — в День семьи, любви и верности, 1 сентября — в День знаний, и 3 октября — во Всемирный день трезвости.

Авторы идеи считают, что это поможет популяризировать здоровый образ жизни, снизить уровень преступности и защитить молодёжь от влияния алкоголя.

В организации отмечают, что похожая практика уже действует в отдельных регионах Белоруссии. Помимо запрета, в эти дни предлагают проводить лекции, консультации и другие мероприятия по профилактике алкоголизма.

Тем временем, в российских регионах продолжают ужесточать контроль за продажей спиртного. Например, в Подмосковье решили закрыть алкомаркеты во дворах, а в Ленобласти ввели ограничение на продажу с 11 утра.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.