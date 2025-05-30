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Мини-платье и шпильки: Паулина Андреева вышла в свет и покорила публику после развода

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Правда ТВ

Паулина Андреева впервые появилась на публике после громкого развода с Фёдором Бондарчуком.

36-летняя актриса посетила презентацию обувной коллекции дизайнера Анастасии Задориной в Москве, нынешней супруги бизнесмена Кирилла Шамалова, известного как "бывший зять Путина".

Андреева выбрала тотал-лук бренда: мини-платье и туфли на шпильке. На мероприятии она позировала с коллегой Юлией Снигирь.

Напомним, в конце марта актриса объявила о расставании с 58-летним режиссёром после девяти лет брака. Среди возможных причин называют как измену Бондарчука, так и разницу во взглядах.

Андреева уже съехала от супруга с их четырёхлетним сыном Иваном. По данным СМИ, ей отошла квартира в Петербурге, а также она сохранила фамилию экс-мужа.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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