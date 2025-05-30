Эмиграция как травма: Михаил Шац* делится своим опытом жизни в чужой стране

0:52 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Михаил Шац*, признанный Минюстом РФ иноагентом, в интервью журналистке Ирине Петровской на YouTube заявил, что эмиграция всегда является травмой.

Проживающий в Израиле последние три года юморист подчеркнул: даже при профессиональных успехах за рубежом эмигранты чувствуют дискомфорт в чужой среде.

Шац отметил, что в Израиле предпочитают термин "репатриация" "эмиграции", указывая на особый статус переезжающих.

"Мы получаем паспорта, медицину, страхование. То есть ты полностью встраиваешься в этот мир", — пояснил он, проводя грань между переездом в Израиль и другие страны.

Юморист не стал комментировать политические аспекты, сосредоточившись на личном опыте адаптации.

* – физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.

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