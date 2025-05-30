Сезон начался — цены пошли вверх: аренда жилья в мегаполисах резко подорожала

Аренда квартир в российских мегаполисах снова начала дорожать. Об этом сообщили аналитики риэлторских агентств и онлайн-сервисов.

По данным "Циана", в мае однокомнатная квартира обойдётся в среднем в 30 800 рублей. Это на 1,3% больше, чем в апреле. Эксперты говорят о сезонной смене тренда: цены растут уже третью неделю подряд.

Растёт аренда и в других городах. По данным "Мира квартир", в миллионниках съём подорожал до 37 200 рублей. В "Этажах" фиксируют рост до 1,5%. Сильнее всего аренда выросла в Санкт-Петербурге — на 8%. В Перми и Волгограде — на 4% и больше.

А вот в Москве тренд противоположный. Здесь цены в мае немного снизились. Студии и однушки подешевели на 0,3%, двухкомнатные — на 0,7%. В "Циане" это объясняют ростом предложения.

Спрос растёт, потому что у многих заканчиваются договоры, заключённые прошлым летом. В то же время новых квартир выходит на рынок меньше: новостройки сдаются позже, а в них всё меньше готовых к сдаче объектов.

Однако до пиковых уровней сентября 2024 года цены пока не вернулись. С тех пор средняя ставка по стране упала на 8,7%, а медианная цена — почти на 18%.

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