С 30 мая — не больше 100 тысяч: в России заработал новый лимит на переводы

1:16 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

С 30 мая в России вступил в силу лимит на переводы без открытия банковского счёта. Теперь через электронные кошельки или по номеру телефона можно отправить не более 100 тысяч рублей без полной идентификации.

Речь идёт о переводах с упрощённой идентификацией — когда нужны только паспортные данные. Ранее лимитов не было. Но теперь, если сумма превышает 100 тысяч рублей или её эквивалент в валюте — банк обязан провести полную проверку клиента.

Как поясняют в ЦБ, такие меры приведены в соответствие с международными стандартами по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

В 2024 году россияне совершили почти 230 миллионов таких переводов на общую сумму 1,9 триллиона рублей. Годовая отсрочка вступления закона была дана, чтобы банки успели адаптировать свои системы.

Кроме того, с 15 мая ограничили и переводы для так называемых дропперов — людей, чьи карты используются для обналичивания украденных средств. Для них действует месячный лимит — не более 100 тысяч рублей.

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