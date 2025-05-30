15 миллионов за F-16: российские бойцы получили награду за сбитый истребитель

Российские бойцы, уничтожившие истребитель F-16 в зоне военной операции, получили награду — 15 миллионов рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на компанию "Форэс".

Церемония награждения прошла 29 мая на приграничной территории. В ней участвовали командование и 12 военнослужащих, причастных к уничтожению цели.

Каждому из бойцов вручили денежные сертификаты. Ранее компания "Форэс" уже отмечала премиями военных за уничтожение западной техники, включая танки на авдеевском направлении.

Напомним, F-16 — это американский многоцелевой истребитель четвёртого поколения. Украина начала получать такие самолёты летом 2024 года. За это время потеряно как минимум три F-16, по заявлению сторон.

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