Сербия на грани скандала: Вучич экстренно отреагировал на данные СВР

1:07 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что любая поставка оружия, вызывающая подозрения, будет немедленно приостановлена. Об этом он рассказал в эфире Радио и телевидения Сербии.

Так он отреагировал на обвинения Службы внешней разведки России, которая утверждает: сербские боеприпасы якобы поступают Украине через третьи страны. Среди них названы Чехия, Болгария и Польша.

Вучич подчеркнул, что таких сведений у Белграда нет. В качестве примера он привёл контракт с Чехией, который так и не был реализован — разрешение не выдали, ракеты не поставили.

Президент Сербии также сообщил, что обсудил ситуацию с Владимиром Путиным. В итоге стороны договорились создать совместную рабочую группу для проверки всех фактов.

Вучич напомнил о значении оборонной отрасли для страны — в ней заняты почти 50 тысяч человек. Но при этом он подчеркнул: нейтралитет Сербии сохраняется, а все экспортные сделки проходят через систему контроля.

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