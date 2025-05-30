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Россия может отпустить «Орешник»: удары станут мощнее и чаще

Правда ТВ

Россия может снять ограничения с применения ракетного комплекса "Орешник". Об этом заявил NEWS. ru член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

По его словам, Москва готова не только увеличить частоту его использования, но и повысить дальность и мощность. Цитата: "Частота будет такая, что чертям тошно станет". Колесник напомнил, что у России уже есть новые модификации комплекса.

Он подчеркнул — если снять все ограничения, оружие Запада сможет долетать до российских промышленных регионов. "Мы этого допустить никак не можем. И мы не будем ждать", — добавил депутат.

Ранее секретарь Совбеза Сергей Шойгу тоже отметил: у России есть ответ на западные поставки дальнобойных ракет Киеву. Так он прокомментировал заявление канцлера Германии Фридриха Мерца о снятии ограничений.

А депутат Алексей Журавлев заявил, что Россия может быть вынуждена нанести удары по оружейным заводам на Западе, если это потребуется для защиты мирных граждан.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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