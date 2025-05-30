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Чума стала менее смертельной, но заразнее: учёные раскрыли древнюю мутацию

1:04
Правда ТВ

Учёные нашли ответ, почему эпидемии чумы длились так долго. Исследование палеогенетиков из Канады и Франции показало: всё дело в мутациях.

Речь идёт о генах семейства pla. Именно они определяют, насколько смертельной становится чумная палочка. В ходе эволюции эти гены ослабли. Это сделало инфекцию менее летальной — но более заразной.

Исследование опубликовано в журнале Science. Учёные изучили древние останки жертв чумы и сравнили структуру ДНК палочки. Оказалось, мутация помогала выживать грызунам дольше. А значит — разносить инфекцию дальше.

Так, чума могла распространяться в регионах с низкой плотностью населения. Этим объясняется длительность двух самых известных пандемий: чумы Юстиниана и "чёрной смерти".

Ранее датские и шведские учёные уже указывали, что вспышки чумы могли изменить ход истории и даже уничтожить земледельческие сообщества каменного века.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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