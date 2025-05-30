Миллиарды за нефть и данные о США: как Россия укрепляет союз с Китаем

0:50 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

За 72 часа Россия сделала два стратегических шага в сторону Китая. Об этом сообщает китайское издание Sohu.

Первый шаг — увеличение поставок нефти. Россия передаёт Пекину дополнительно 2,5 миллиона тонн в год. Контракт рассчитан на 10 лет. Как отмечают журналисты, Москва будет ежегодно получать от этого сделки миллиарды долларов.

Второй шаг — дипломатический. Замглавы МИДа Андрей Руденко заявил, что Россия открыто делится с Китаем данными о переговорах с США. Это вызвало раздражение у Вашингтона и в Европе.

По словам Руденко, Китай действует в своих интересах. И Россия готова поставлять столько нефти, сколько КНР потребуется.

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