McDonald’s шокирует цена: возвращение в Россию обойдётся в колоссальную сумму

McDonald's, если решит вернуться в Россию, придётся выложить колоссальные деньги. Об этом заявил РБК основатель сети "Теремок" Михаил Гончаров.

По его словам, условия выкупа прописаны чётко. Но цена зависит от показателей "Вкусно — и точка" — а у нового бренда всё хорошо. Бизнес работает стабильно, выручка высокая. Поэтому сумма за возвращение может шокировать американскую компанию.

Напомним, McDonald's ушёл с российского рынка в 2022 году. Сеть продали предпринимателю Александру Говору — ранее он был франчайзи и управлял ресторанами в Сибири. Уже 12 июня того же года заведения открылись под новым брендом "Вкусно — и точка".

Сейчас сеть представлена в 65 регионах и насчитывает более 930 точек.

Гончаров добавил, что россияне, скорее всего, обрадуются возвращению McDonald's — как и другим известным брендам. Но пока к этому нет оснований: "Вкусно — и точка" справляется.

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