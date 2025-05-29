Пока не иноагенты: Минюст объяснил, почему Урганта и Пугачёву не трогают

1:04 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

В Минюсте России не нашли оснований признать телеведущего Ивана Урганта и певицу Аллу Пугачёву иностранными агентами. Об этом сообщил ТАСС замглавы ведомства Олег Свириденко.

По его словам, у министерства нет никаких фактов нарушения закона со стороны этих известных личностей. А статус иноагента, напомнил он, присваивается только при наличии подтверждённых нарушений.

Ранее депутат Николай Новичков направил в Минюст запрос с предложением признать Урганта иноагентом. Основанием он назвал сообщения СМИ о регистрации телеведущего как индивидуального предпринимателя во Франции.

Но, как отметил Свириденко, "мы без фактуры не работаем". Всё, что не подкреплено доказательствами, рассматриваться не будет.

Напомним, с 2 мая действует обновлённый указ президента, который расширяет основания для присвоения статуса иноагента. Однако ни один из новых пунктов к Пугачёвой и Урганту сейчас не применим.

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