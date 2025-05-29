Пока не иноагенты: Минюст объяснил, почему Урганта и Пугачёву не трогают

В Минюсте России не нашли оснований признать телеведущего Ивана Урганта и певицу Аллу Пугачёву иностранными агентами. Об этом сообщил ТАСС замглавы ведомства Олег Свириденко.
По его словам, у министерства нет никаких фактов нарушения закона со стороны этих известных личностей. А статус иноагента, напомнил он, присваивается только при наличии подтверждённых нарушений.
Ранее депутат Николай Новичков направил в Минюст запрос с предложением признать Урганта иноагентом. Основанием он назвал сообщения СМИ о регистрации телеведущего как индивидуального предпринимателя во Франции.
Но, как отметил Свириденко, "мы без фактуры не работаем". Всё, что не подкреплено доказательствами, рассматриваться не будет.
Напомним, с 2 мая действует обновлённый указ президента, который расширяет основания для присвоения статуса иноагента. Однако ни один из новых пунктов к Пугачёвой и Урганту сейчас не применим.
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