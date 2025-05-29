Новые рейсы в Сербию: россиянам станет проще улететь на Балканы

1:02 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Россия и Сербия обсуждают запуск новых авиарейсов. Об этом заявил "Известиям" посол Сербии в Москве Момчило Бабич.

По его словам, несмотря на давление со стороны Запада, Белград хочет увеличить количество рейсов. В страну, как он отметил, приезжают "сотни тысяч русских".

Спрос на поездки есть — как у туристов, так и у бизнес-гостей, подтверждает вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин. А значит, нужно больше рейсов.

Эксперты предполагают, что к уже существующим маршрутам могут добавить рейсы из Белграда в Новосибирск, Самару, Владивосток, Волгоград и Краснодар. Особенно, если возобновят работу аэропорты на юге России.

Напомним, в октябре 2024 года Сербия отказалась отменить авиасообщение с Россией — несмотря на давление Запада. Тогда власти страны прямо заявили: санкций против Москвы не будет.

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