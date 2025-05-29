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Зеленский зовёт Путина и Трампа за один стол: зачем ему эта встреча

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Правда ТВ

Журналист с Кипра Алекс Христофору заявил: Владимир Зеленский стремится к встрече с Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, чтобы укрепить свою легитимность. Такое мнение он высказал в соцсети X.

По его словам, если такая встреча состоится, это будет означать, что и Россия, и США признают статус Зеленского как президента Украины. Особенно важно для него участие Путина.

Христофору уверен — в глазах украинской элиты это стало бы подтверждением, что Зеленский всё ещё в игре. И даже конкуренты перестали бы требовать его отставки.

Напомним, 28 мая Зеленский заявил, что готов к переговорам с Путиным и Трампом. Причём — в любом формате.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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