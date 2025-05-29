Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Развелся заочно: Тимур Родригез расторг брак, пока жена путешествовала по Африке

0:46
Правда ТВ

Певец и шоумен Тимур Родригез официально развелся с женой Анной Девочкиной. Это произошло, пока она с детьми путешествовала за границей. Об этом сообщает Starhit.

По данным источников, развод состоялся через два года после того, как артист бросил супругу по телефону. В бракоразводном процессе Анна участия не принимала. Ни она, ни её представители не появились в суде.

Сейчас, как отмечается, она находится в Африке и, возможно, даже не знает, что уже стала свободной женщиной.

Ранее Родригез признавался, что ушел к другой — захотелось "чего-то нового и свежего". Когда супруга приехала к нему через месяц, он уже был в новых отношениях.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Новости Все >
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.