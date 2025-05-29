Развелся заочно: Тимур Родригез расторг брак, пока жена путешествовала по Африке

0:46 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Певец и шоумен Тимур Родригез официально развелся с женой Анной Девочкиной. Это произошло, пока она с детьми путешествовала за границей. Об этом сообщает Starhit.

По данным источников, развод состоялся через два года после того, как артист бросил супругу по телефону. В бракоразводном процессе Анна участия не принимала. Ни она, ни её представители не появились в суде.

Сейчас, как отмечается, она находится в Африке и, возможно, даже не знает, что уже стала свободной женщиной.

Ранее Родригез признавался, что ушел к другой — захотелось "чего-то нового и свежего". Когда супруга приехала к нему через месяц, он уже был в новых отношениях.

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