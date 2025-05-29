Наличные не уйдут: названы причины, почему часть россиян никогда не откажется от купюр

0:45 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Наличные рубли никуда не исчезнут. Об этом заявил бывший глава Центробанка Сергей Дубинин. Его слова приводит RTVI.

По его мнению, 90-95 процентов расчетов в рыночной экономике всё равно останутся безналичными. Но примерно 5-10% россиян всегда будут пользоваться кэшем.

Одна из причин — привычка. Особенно — уход от налогов. Даже цифровой рубль ситуацию не изменит. Всё крупное, говорит Дубинин, всё равно оформляется по безналу.

А вот экономист Мария Ермилова считает, что хранить деньги в кэше — ошибка. Лучше размещать их на вкладе или счете — и получать проценты.

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