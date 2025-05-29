Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Наличные не уйдут: названы причины, почему часть россиян никогда не откажется от купюр

0:45
Правда ТВ

Наличные рубли никуда не исчезнут. Об этом заявил бывший глава Центробанка Сергей Дубинин. Его слова приводит RTVI.

По его мнению, 90-95 процентов расчетов в рыночной экономике всё равно останутся безналичными. Но примерно 5-10% россиян всегда будут пользоваться кэшем.

Одна из причин — привычка. Особенно — уход от налогов. Даже цифровой рубль ситуацию не изменит. Всё крупное, говорит Дубинин, всё равно оформляется по безналу.

А вот экономист Мария Ермилова считает, что хранить деньги в кэше — ошибка. Лучше размещать их на вкладе или счете — и получать проценты.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Новости Все >
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.